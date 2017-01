Leider fix: Saisonaus für Aksel Lund Svindal

Leider ist es jetzt fix: Frühes Saison- Aus für Aksel Lund Svindal! Der Norweger, der vor einem Jahr bei der Abfahrt in Kitzbühel eine schwere Knieverletzung erlitt und monatelang ausfiel (seinen bösen Sturz sehen Sie im Video oben ab Minute 1:00), musste wie bereits angekündigt wieder am Knie operiert werden und wird in dieser Saison nicht mehr zurückkommen. Damit verpasst der 34- Jährige auch die Weltmeisterschaft in St. Moritz.