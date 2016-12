Leicesters Vardy schießt Manchester City ab!

Für Manchester Citys Trainer Pep Guardiola war es ein herber Rückschlag, für Christian Fuchs und Leicester City ein kleiner Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Der Meister konterte am Samstag zuhause ManCity aus, siegte mit 4:2 (3:0) und vergrößerte den Vorsprung auf die Abstiegsplätze auf vier Punkte.

Leicester- Stürmer Jamie Vardy, der zuvor in 16 Pflichtspielen nicht getroffen hatte, gelang ein Hattrick (3., 20., 78.). Zudem traf Andy King (5.) für die "Foxes", bei denen Fuchs die volle Spielzeit absolvierte. Für ManCity trafen Aleksandar Kolarov (82.) per Freistoß und Nolito (90.).

In der Premier- League- Tabelle stand Manchester City nach der zweiten Niederlage in Serie am Samstagabend auf Platz vier und hatte zunächst vier Punkte Rückstand auf die Spitze. Vorläufiger Tabellenführer war Arsenal nach einem 3:1 gegen Stoke City, für das ÖFB- Teamkicker Marko Arnautovic durchspielte.

Premier League, 15. Runde:

Samstag

Watford - Everton 3:2

Arsenal - Stoke City 3:1

Burnley - Bournemouth 3:2

Hull City - Crystal Palace 3:3

Swansea City - Sunderland 3:0

Leicester City - Manchester City 4:2

Sonntag

Chelsea - West Bromwich 13 Uhr

Manchester United - Tottenham Hotspur 15.15 Uhr

Southampton - Middlesbrough 15.15 Uhr

Liverpool - West Ham 17.30 Uhr