Leicester- Coach Ranieri als Welttrainer nominiert

Die weiteren sechs Kandidaten, die der Weltverband FIFA am Mittwoch bekannt gab, sind der walisische Teamchef Chris Coleman, Frankreichs Trainer Didier Deschamps, der Katalane Pep Guardiola (Bayern München/ Manchester City), der Deutsche Jürgen Klopp (Liverpool), Mauricio Pochettino (Tottenham Hotspur) und dessen argentinischer Landsmann Diego Simeone (Atletico Madrid).

Foto: APA/AFP/GLYN KIRK

Bis zum 22. November kann gewählt werden. Die Stimmen der Kapitäne und Teamchefs weltweit fließen zu 50 Prozent in die Wahl ein. Die andere Hälfte setzt sich aus den Ergebnissen einer ausgewählten Gruppe von über 200 Medienvertretern sowie einer erstmals öffentlichen Abstimmung unter Fans zusammen.

Foto: AFP

Anfang Dezember veröffentlicht die FIFA dann eine Liste mit den drei letzten Kandidaten. Von diesen wird schließlich der Sieger am 9. Jänner als Welttrainer im Rahmen der ersten Ausgabe der "The Best FIFA Football Awards" gemeinsam mit der Weltfußballerin und dem Weltfußballer des Jahres 2016 ausgezeichnet.