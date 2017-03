Leguan stürmt Tennis- Court! Haas macht ein Selfie

Ein Leguan stürmte während der Erstrunden- Partie zwischen Tommy Haas und Jiri Vesely den Platz. Beim Stand von 3:3 im dritten Satz saß das meterlange Reptil auf der Anzeigentafel. Nachdem die ersten Versuche das Tier einzufangen scheiterten, wollte der Schiedsrichter das Spiel fortsetzen, weil der Leguan ungefährlich sei. "Wenn er sich nicht bewegt, versuchen wir weiterzuspielen", meinte er. Doch Jiri Vesely weigerte sich: "Ich kann mich so nicht konzentrieren." Tommy Haas reagierte entspannt und machte ein Selfie mit der Echse.

"Es war lustig. Ich dachte, das gibt ein interessantes Foto", so Haas. Sein Foto wird in den sozialen Netzwerken abgefeiert. "Ich glaube nicht, dass mir das in meiner Karriere noch mal passieren wird, die ist ja sowieso fast vorbei. Es war nett, dass er vorbeigeschaut hat. Er ist ein gut aussehender Leguan."

Das Match musste für einige Minuten unterbrochen werden, ehe die Echse schließlich eingefangen werden konnte.