Lauda kritisiert Vettel für Wut- Rempler scharf

Vettel war vor einer Woche beim Rennen in Aserbaidschan mit seinem Ferrari absichtlich in den Mercedes von WM- Verfolger Lewis Hamilton gefahren. Er wolle gar nicht von Einsicht sprechen, sondern nur von Vettels Fähigkeit - und er besitze die Intelligenz dafür -, anhand von klaren Fakten einen eindeutigen Sachverhalt zu identifizieren, meinte Lauda.

Vettel hatte geglaubt, Hamilton wäre in einer Safety- Car- Phase absichtlich auf die Bremse gegangen. Aus Wut darüber war er in der 19. Runde des Rennens absichtlich ans linke Vorderrad des Silberpfeil- Stars gefahren. Vettel hatte dafür im Rennen eine Zehn- Sekunden- Strafe bekommen. "Die Strafe stand in keinem Verhältnis zu seiner unfairen, überzogenen emotionalen Reaktion", meinte Lauda.

An diesem Montag, Vettels 30. Geburtstag, will der Automobil- Weltverband FIA nachträgliche Schritte gegen ihn prüfen.