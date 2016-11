Lauda kritisiert deutsche F1- Fans: "Wärme fehlt!"

Laudas Kritik ging aber noch weiter: "Sie werden nicht so umarmt und geküsst wie die Fußballer. Rennfahrer in Deutschland werden in erster Linie, um es höflich zu sagen, anerkannt wegen ihrer Leistungen", sagte der Mercedes- Teamaufsichtsrat. "Aber es fehlt irgendwie diese menschliche Nähe, die Wärme."

Foto: AP

Für den 67- jährigen Lauda haben die Piloten daran eine Mitschuld. Der vierfache Weltmeister Sebastian Vettel etwa sei "der Liebling der Fans - aber was bei dem wieder fehlt, ist die Offenheit. Der macht privat zu", sagte Lauda. Daher habe der Ferrari- Pilot "nur die halbe Anerkennung, weil man eben auch seine Familie sehen will." Neo- Champion Rosberg steht nach Laudas Einschätzung "irgendwo dazwischen. Als Sohn von Keke Rosberg weiß man schon, wo er herkommt, und er ist zudem ein hochintelligenter und schneidiger Kerl. Aber eine Beziehung zum Volk zu finden, ist eben nicht so einfach."

HIER im Video sehen Sie den frischgebackenen Formel- 1-Weltmeister in seiner Kindheit: