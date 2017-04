LASK- Erfolgslauf soll in Grödig fortgesetzt werden

D

LASK bisher immer mit Mühe eine Runde weiter

mit dem die Oberösterreicher ihren Vorsprung in der Tabelle auf Austria Lustenau bereits auf 14 Zähler ausbauten, war bereits ein guter Test für diePartie. Denn auch in Grödig wartet auf das Team von Glasner ein extrem defensiver Gegner. "Es geht immer darum, die Umstände anzunehmen und dafür die jeweils besten Lösungen zu finden. Das ist uns in den vergangenen Wochen sehr gut gelungen", erklärte derTrainer, dessen Mannschaft seit 21. Oktober des Vorjahres (2:3 in Wattens) und zwölf Pflichtspielen (elf Siege, ein Remis) ungeschlagen ist.

Im Cup taten sich die Linzer in dieser Saison aber bisher schwer, wobei auch in den ersten drei Runden die Gegner allesamt aus der Regionalliga kamen. Zum Auftakt gab man in Parndorf eine 2:0- Führung aus der Hand und kam erst nach Verlängerung mit 3:2 weiter. Es folgte ein mühsamer 2:1- Erfolg in Kalsdorf und zuletzt im Achtelfinale ein 4:3- Sieg nach Verlängerung in Amstetten. Auch im Mostviertel hatte der LASK bereits mit 2:0 und 3:1 geführt.

"Am Ende ist nur wichtig, dass wir weitergekommen sind, deshalb bin ich auch mit dem Cup bisher absolut zufrieden. Und jetzt wollen wir unbedingt ins Halbfinale", stellte Glasner klar. Gleichzeitig warnte der 42- jährige Ex- Profi, der mit Ried 1998 und 2011 Cupsieger wurde, vor den Grödigern: "Sie haben von der Qualität der Spieler absolutes Zweitliga- Niveau, werden gegen uns alles reinhauen und uns alles abverlangen."

Grödig- Coach: "Brauchen einen überragenden Tag"

Grödig- Trainer Andreas Fötschl hofft natürlich auf die Sensation, weiß aber um die Schwere der Aufgabe. "Wir werden antreten, um aufzusteigen, aber dafür brauchen wir einen überragenden Tag und der LASK einen schwachen", meinte der 43- Jährige zur Ausgangslage. Zwar haben die Salzburger im Cup mit Horn (2. Runde/4:2 i.E.) und Wattens (Achtelfinale/1:0) zu Hause bereits zwei Erste- Liga- Vereine ausgeschaltet, aber der vor dem Bundesliga- Aufstieg stehende LASK ist für Fötschl noch eine Kategorie über diese beiden Vereine zu stellen.

"Der LASK verfügt über eine Mannschaft, die in der Bundesliga jetzt schon eine gute Rolle spielen würde", betonte der Coach des Außenseiters und verwies darauf, dass die Oberösterreicher auch die Chance auf eine Europacup- Teilnahme wittern. "Es sind ja nur noch drei Spiele, die dafür notwendig sind. Deswegen wird der LASK gut vorbereitet und mit vollem Ernst an dieses Spiel herangehen." Um gegen die Glasner- Truppe zu überraschen, ist es notwendig, "möglichst die Null zu halten. Wir werden sehr defensiv agieren. Ich hoffe, dass wir dann im Konter oder bei Standards gefährlich werden können", erklärte Fötschl.

SV Grödig - LASK Linz

Grödig, DAS.GOLDBERG Stadion, 20.30 Uhr

Grödig: H. Berger - Switil, Jutric, M. Berger, Kircher - Strobl, Öttl - Gruber/Schmidt, Pichler, Ünal - Jukic

Ersatz: Kalman - Strauss, Pletschacher, Wallner, Feiser

Es fehlen: Lukacevic (verletzt)

Fraglich: Gruber (angeschlagen)

LASK: Pervan - Ranftl, Ramsebner, Luckeneder, Ullmann - Rep, Erdogan, Michorl, Miesenböck - Fabiano - Gartler

Ersatz: Dmitrovic - Wiesinger, Kerhe, Mayer, Imbongo

Es fehlen: Riemann, Reiter (beide verletzt)

Fraglich: Otavio (angeschlagen)

Weitere Viertelfinal- Spiele am Mittwoch:

FK Austria Wien - FC Flyeralarm Admira (18 Uhr)

FC Red Bull Salzburg - Kapfenberger SV 1919 (19 Uhr)

SKN St. Pölten - SK Rapid Wien (20.30 Uhr)