Langläuferin Johaug vorerst 2 Monate suspendiert

Der mehrfachen Weltmeisterin und Gesamt- Weltcupsiegerin war das anabole Steroid Clostebol nachgewiesen worden. Die positive Probe stammte gemäß dem norwegischen Skiverband von einem unangekündigten Test der norwegischen Anti- Doping- Agentur vom 16. September. Johaug darf nun vorläufig bis zum 18. Dezember weder am Training noch an Wettkämpfen teilnehmen. Ob Johaug wegen Dopings verurteilt wird, ist noch nicht entschieden.

Johaug und ihrem Arzt Fredrik Bendiksen zufolge soll sich die Substanz in der Creme Trofodermin befunden haben, die Bendiksen Johaug zur Behandlung eines Sonnenbrands an der Lippe zwischen dem 4. und 15. September im italienischen Livigno verabreicht hatte. Der Arzt hatte in der vorigen Woche die Verantwortung für die positive Probe übernommen und war zurückgetreten. Auf der Verpackung der Creme soll Medienrecherchen zufolge sogar ein Dopinghinweis angebracht sein.