Das passiert heute in der weiten Sportwelt abseits unserer Top- Storys:

17:07 Uhr: +SKI NORDISCH+

Jason Lamy Chappuis gibt Rücktritt vom Rücktritt bekannt! Der Franzose Jason Lamy Chappuis kehrt in den nordischen Skisport zurück. Der Kombinations- Olympiasieger von 2010 gab am Mittwoch den Rücktritt vom Rücktritt bekannt. Ziel des 30- Jährigen, der nach dem Saisonende 2015 seine Karriere beendet und eine Ausbildung zum Berufspiloten gestartet hatte, sind die Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang. "Nachdem ich vergangenes Wochenende meine Pilotenausbildung in England abgeschlossen hatte, habe ich mich entschieden, meine aktive Karriere im Hinblick auf Olympia 2018 noch einmal neu zu starten", sagte Lamy Chappuis. Der Franzose gewann fünf Weltmeister- Titel und von 2010 bis 2012 dreimal hintereinander den Gesamt- Weltcup. Dabei gelangen ihm 26 Einzelsiege.

Foto: GEPA

16:29 Uhr: +WINTERSPORT+

Saalbach und Courchevel- Meribel bewerben sich um WM 2023! Wie erwartet gibt es für die Alpin- Ski- WM 2023 zwei Bewerber. Saalbach- Hinterglemm bekommt es im Vergabeprozess offiziell mit Courchevel- Meribel (FRA) zu tun. Um die Nordischen Weltmeisterschaften im gleichen Jahr rittern Planica (SLO) und Trondheim (NOR). Dies gab der Weltverband FIS am Mittwoch bekannt, Deadline für Einreichungen war der 1. Mai gewesen. Die letzten Alpin- Ski- Weltmeisterschaften in Österreich fanden 2013 in Schladming statt, in Frankreich war 2009 Val d'Isere Gastgeber. Es ist davon auszugeben, dass der um 2023 unterlegene Kandidat es zwei Jahre später nochmals versuchen wird.

Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

15:12 Uhr: +FUSSBALL+

Altachs Zech fällt für vorerst unbestimmte Zeit aus! Benedikt Zech (26) wird dem SCR Altach nach seiner im Bundesliga- Spiel am Samstag in St. Pölten erlittenen Kopfverletzung für vorerst unbestimmte Zeit fehlen. Das Heimspiel gegen die Wiener Austria am Sonntag versäumt der Verteidiger jedenfalls fix. Zech hatte sich am vergangenen Wochenende bei einem Zusammenstoß mit St. Pöltens Torhüter Christoph Riegler eine schwere Gehirnerschütterung zugezogen. Zudem hatte er bei der Kollision eine stark blutende Rissquetschwunde davongetragen.

13:52 Uhr: +FUSSBALL+

Razzien bei Verband und Sportministerium in Tschechien! Die tschechische Polizei hat Razzien in den Büros des nationalen Fußballverbands (FACR) und des Sportministeriums in Prag durchgeführt. Wie die zuständige Staatsanwaltschaft am Mittwoch bekannt gab, wird gegen drei Personen und eine Firma ermittelt. Es gehe um den Verdacht der Vorteilsnahme bei der Vergabe von staatlichen Subventionen durch das Ministerium für Schulen, Jugend und Sport. Einzelheiten nannten die Behörden aufgrund der laufenden Ermittlungen nicht. Nach Informationen der Nachrichtenagentur CTK wurde auch Fußballverbandschef Miroslav Pelta zur Einvernahme vorläufig festgenommen.

12:51 Uhr: +REITEN+

Kayser, Kühner und Puck als Hoffnungen in Linz! Die Wiederholung des bisher einzigen österreichischen Sieges im Nationenpreis des CSIO- Springreitturniers von 2009 in Linz- Ebelsberg wird ein schwieriges Unterfangen. Mit Belgien und England, den Absteigern aus der Europa- Division 1, sowie u.a. Italien und Dänemark stellen sich den heimischen Reitern am Freitag hohe Hürden in den Weg.

Beim Auftakt der FEI- Nationenpreis- Serie der Europa- Division 2 hat Sportdirektor Franz Kager aber ein starkes Team zur Verfügung. Julia Houtzager- Kayser (mit Sterrehof's Cayetano Z und Ushi) und Max Kühner (Electric Touch) sind Fixstarter und tragen wie Gerfried Puck (Bionda, Bo) auch die OEPS- Hoffnungen auf einen Erfolg im Grand Prix am Sonntag.

10:45 Uhr: +TENNIS+

Bencic fällt nach Operation lange aus! Die Schweizer Tennisspielerin Belinda Bencic hat sich einer Operation am linken Handgelenk unterziehen müssen und fällt für längere Zeit aus. Die 20- Jährige war im Februar 2016 bis auf Platz sieben der Weltrangliste vorgestoßen, fiel nach mehreren gesundheitlichen Problemen aber auf mittlerweile auf Rang 123 zurück.

10:32 Uhr: +RUDERN+

ÖRV beim Weltcup- Auftakt nur mit vier Einern! Österreichs Ruderverband nimmt den Weltcupauftakt von Freitag bis Sonntag in Belgrad nur mit vier Einern in Angriff. Angeführt wird das Aufgebot von der Olympiasechsten Magdalena Lobnig, die von ihrer Erkrankung genesen ist. Die weiteren ÖRV- Teilnehmer in Serbien sind jeweils im Leichtgewichts- Einer Anja Manoutschehri sowie Jakob Zwölfer und Matthias Taborsky.

Für die Kärntnerin Lobnig ist es der Saisonauftakt, sie hatte wegen einer neuerlichen Nebenhöhlenentzündung Anfang April pausieren müssen. "Wichtig ist, dass sie starten und ihre ersten Rennen fahren kann", sagte Trainer Kurt Traer. Nach der unerwünschten Trainingspause gäbe es aber keinen Druck, denn die Geschwindigkeit fehle noch.

8:51 Uhr: +BASKETBALL+

Thomas führt Celtics mit Gala zum Sieg

Foto: Getty Images

Mit einer Gala am Geburtstag seiner kürzlich verstorbenen Schwester hat Isaiah Thomas die Boston Celtics im Viertelfinale der NBA zum zweiten Sieg geführt. Der Spielmacher kam im Spiel gegen die Washington Wizards beim 129:119 nach Verlängerung auf 53 Punkte und stellte einen Karrierebestwert für die Play- offs auf, der Rekordmeister liegt in der best- of- seven- Serie nun 2:0 vorn.

"Sie wäre heute 23 geworden. Das Mindeste was ich tun kann, ist für sie zu spielen", sagte Thomas (28): "Ich wollte den Sieg für sie holen. Sie schaut von oben zu." Chyna Thomas war Mitte April bei einem Autounfall im Bundesstaat Washington ums Leben gekommen. Ihr großer Bruder Isaiah hat trotz seiner Trauer seitdem kein Spiel verpasst.

Erfolgreich sind die Golden State Warriors in die zweite Runde gestartet. Der Vizemeister gewann zu Hause in Oakland 106:94 gegen Utah Jazz und führt mit 1:0. Stephen Curry kam auf 22 Punkte für die Warriors, bei den Gästen aus Salt Lake City war Rudy Gobert mit nur 13 Zählern Topscorer.

8:48 Uhr: +FUSSBALL+

DFB- Boss gegen Confed Cup! Nach dem deutschen Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff hat sich auch DFB- Präsident Reinhard Grindel deutlich gegen den Confed Cup positioniert. "Die wirtschaftliche Bedeutung für die FIFA hält sich in Grenzen. Stärker wiegt für mich die Möglichkeit, den Spielern mal einen Sommer zur Regeneration zu geben", sagte der Chef des DFB der "Sport Bild". Bierhoff hatte den Confed Cup zuletzt als "terminlich unglückliches Turnier" bezeichnet.

Grindel will beim Weltverband FIFA auch "sehr stark dafür werben, die Interessen der Klubs zu berücksichtigen. Es wäre angesichts der Aufstockung der WM ab 2026 auf 48 Teams der richtige Ansatz, an anderer Stelle Zugeständnisse zu machen", so Grindel: "Deshalb sollte auch die Klub- WM auf den Prüfstand kommen, statt sie zu reformieren."

20:48 Uhr: +FUSSBALL+

Neues Trainingszentrum "weiterer Meilenstein" für Ried! Das neue Trainingszentrum von Fußball- Bundesligist Ried ist am Dienstag feierlich eröffnet worden. "Es ist ein weiterer Meilenstein in der Vereinsgeschichte der SV Ried. Wenn man Leistung fordert, muss man sie auch fördern", erklärte Rieds Infrastruktur- Vorstand Thomas Gahleitner. Das mitten im Abstiegskampf steckende Liga- Schlusslicht setzte damit seine 2012 gestartete Infrastrukturoffensive fort.

20:31 Uhr: +FUSSBALL+

Lok Moskau zum siebenten Mal russischer Cupsieger! Lok Moskau hat zum siebenten Mal den russischen Cup gewonnen. Der Tabellenachte der laufenden Saison setzte sich im Finale in Sotschi dank Toren von Igor Denisow (76.) und Aleksej Mirantschuk (90.) gegen Ural Jekaterinburg mit 2:0 durch und geht damit nächste Saison in der Europa League an den Start.

20:01 Uhr: +OLYMPIA+

IOC- Präsident Bach nach Treffen mit McLaren: "Fruchtbare Diskussion" - IOC- Präsident Thomas Bach hat sich mit dem Sonderermittler Richard McLaren getroffen, um über die Konsequenzen des systematischen Dopings in Russland zu sprechen. Es sei eine "sehr konstruktive, fruchtbare und offene Diskussion" gewesen, teilte das Internationale Olympische Komitee (IOC) danach in Lausanne mit. Bei dem Treffen, an dem auch der Chef der Welt- Anti- Doping- Agentur (WADA), Craig Reedie, teilnahm, sei auch über die Strategie gesprochen worden, mit der auf Grundlage des McLaren- Reports mögliche Sanktionen verhängt sowie ein unabhängigeres, robusteres und effizienteres Anti- Doping- System geschaffen werden könnte.

19:45 Uhr: +FUSSBALL+

Hofbauer- Klub Arka Gdynia ist polnischer Cupsieger! Dominik Hofbauer hat in seiner ersten Saison beim polnischen Erstligisten Arka Gdynia gleich einen Titel gewonnen. Der Arbeitgeber des 26- jährigen Niederösterreichers behielt am Dienstag im Cupfinale gegen Lech Posen die Oberhand. Alle Treffer beim 2:1- Erfolg vor 43.760 Zuschauern in Warschau fielen erst in der Verlängerung. Hofbauer wurde in der 82. Minute eingewechselt. Der Mittelfeldspieler hat sich nach seinem Wechsel von Altach im September 2016 in Polen etabliert. In 27 Pflichtspielen, 15 davon über die volle Distanz, brachte er es auf vier Tore und drei Assists.

17:24 Uhr: +FUSSBALL+

HSV verbannt Djourou und zwei Ersatzspieler aus dem Kader! Der abstiegsgefährdete deutsche Bundesligist Hamburger SV verkleinert mit sofortiger Wirkung seine Trainingsgruppe um die Spieler Johan Djourou, Nabil Bahoui und Ashton Götz. "Wir haben noch drei Spiele, in denen wir alles selbst richten können. Wir müssen in dieser entscheidenden Phase alles unserer Mission unterordnen. Deshalb haben wir entschieden, unsere Kräfte noch einmal zu bündeln", erklärte Sportchef Jens Todt die Maßnahme.

Foto: AFP

16:52 Uhr: +FUSSBALL+

Sturm Graz zieht Option bei Talent Skrivanek! Sturm Graz baut auch in Zukunft auf Lukas Skrivanek. Der Bundesliga- Vierte zog die einjährige Option beim 20- Jährigen, der bisher nur im zweiten Team in der Regionalliga Mitte im Einsatz war. Der Linksverteidiger trainiert seit einem Jahr mit den Profis. Um Spielpraxis auf höherer Ebene als der dritten Liga zu sammeln, soll Skrivanek im Sommer vorerst ausgeliehen werden.

15:59 Uhr: +OLYMPIA+

Ex- Fechter Kulcsar neuer Präsident von Ungarns NOK! In einer Kampfabstimmung ist der ehemalige Spitzen- Fechter Krisztian Kulcsar zum neuen Präsidenten des Nationalen Olympischen Komitees Ungarns gewählt worden. Der 45- Jährige setzte sich am Dienstag in Budapest in der zweiten Runde gegen den bisherigen Amtsinhaber Zsolt Borkai durch. Der zweifache Olympiasieger und dreifache Weltmeister im Degenfechten war bisher Sportdirektor des Weltverbandes. Der 51- jährige Borkai stand seit 2010 an der Spitze des NOK. Als Politiker der rechtsnationalen Regierungspartei Fidesz und Bürgermeister der westungarischen Stadt Györ genoss er ursprünglich das Vertrauen des sportinteressierten Ministerpräsidenten Viktor Orban. Dieses hatte allerdings unter dem eher mäßigen Abschneiden der ungarischen Sportler bei den Sommerspielen in Rio de Janeiro gelitten.

Krisztian Kulcsar Foto: AFP

15:52 Uhr: +FUSSBALL+

U17- Teamkapitän Wallquist wechselt in Hoffenheim- Nachwuchs! Der österreichische U17- Teamkapitän Benjamin Wallquist wechselt in den Nachwuchs des deutschen Fußball- Bundesligisten 1899 Hoffenheim. Der 17- jährige Innenverteidiger spielte zuletzt drei Jahre in der Akademie von Red Bull Salzburg. Im April absolvierte er zuletzt auch seine ersten beiden Profieinsätze für den Zweitligisten FC Liefering. Wallquist stammt aus Wien. Nach zwei Jahren bei der Admira wechselte er mit 14 in den Salzburg- Nachwuchs. Für die Bullen, den späteren Sieger des Bewerbs, kam er im November auch in einem Spiel in der UEFA Youth League zum Einsatz. Für die U15- bis U17- Auswahlteams des ÖFB absolvierte der Abwehrspieler bisher 16 Partien - allesamt als Kapitän.

12:29 Uhr: +EISHOCKEY+

VSV holt Tormann Kickert von Meister Capitals

Der Villacher SV hat Tormann David Kickert von den Vienna Capitals verpflichtet. Der 23- Jährige war bei den Wienern in der abgelaufenen Meistersaison die Nummer 2 hinter Jean- Philippe Lamoureux, im Finale avancierte er aber zur ersten Kraft. In Villach löst der auch vom KAC umworbene Kickert den abwandernden Kanadier Olivier Roy als Einsergoalie ab, Lukas Herzog bleibt Ersatzmann.

Der VSV gab am Dienstag außerdem den Zugang von Verteidiger Matt Register ab kommender Saison bekannt. Der 27- jährige Kanadier spielt derzeit noch in der ECHL für die Colorado Eagles. Stürmer Corey Locke verlässt Villach nach einer Saison hingegen wieder.

11:19 Uhr: +FUSSBALL+

Fabiano verlässt Aufsteiger LASK mit Saisonende

Foto: GEPA

LASK- Stürmer Fabiano beendet im Sommer seine Karriere. Der 31- Jährige werde nach dem Auslaufen seines Vertrages nach Brasilien zurückkehren, teilte der Linzer Klub am Dienstag mit. Der seit Sommer 2012 für den LASK spielende Offensivmann hatte in dieser Saison mit zwölf Ligatoren großen Anteil am Bundesliga- Wiederaufstieg. Im Cup gelangen ihm bis zum Halbfinal- Out gegen Rapid vier Treffer.

10:32 Uhr: +RINGEN+

EM in Novi Sad ohne Hrustanovic

Ohne den Olympia- Zehnten Amer Hrustanovic sind Österreichs Ringer diese Woche bei den Europameisterschaften im griechisch- römischen und Freien Stil in Novi Sad am Start. Der Salzburger, der seine dritten Olympischen Spiele anstrebt, schlägt sich aktuell mit kleineren Verletzungen herum, möchte aber bei der WM in Paris im August angreifen. Der ÖRSV ist in Serbien mit sieben Athleten am Start.

ÖRSV- Sportdirektor Jörg Helmdach hat eine junge Mannschaft nominiert. Mit von der Partie sind u.a. U23- Vize- Europameisterin Martina Kuenz (bis 69 kg/Freier Stil) bzw. bei den Männern Daniel Gastl (bis 98 kg/gr.- röm.) und Lukas Staudacher (bis 85 kg/gr.- röm.), die im März beim Weltcup in Zagreb die Plätze zwei bzw. drei geschafft haben. Der Verband erhofft sich zwei bis drei Top- Ten- Platzierungen sowie eine in den Top 5. Präsident Thomas Reichenauer peilt für Olympia 2020 in Tokio drei bis vier Starter an.

9:30 Uhr: +EISHOCKEY+

Washington verkürzt gegen Pittsburgh auf 1:2

Die Pittsburgh Penguins haben nach zwei Auswärtssiegen das erste Heimspiel in Play- off- Viertelfinale der NHL gegen Washington mit 2:3 nach Verlängerung verloren. Die Capitals verkürzten damit gegen den Titelverteidiger Pittsburgh in der "best of seven"- Serie auf 1:2.

Den Penguins droht nun zudem der Ausfall von Starstürmer Sidney Crosby. Dieser schied schon nach sechs Minuten und einem Crosscheck von Matt Niskanen gegen seinen Kopf verletzt aus. Ob Crosby (44 Tore und 89 Scorerpunkte in der "regular season") im nächsten Spiel dabei sein kann, ist offen. Der 29- Jährige blieb nach Niskanens Foul lange auf dem Eis liegen. Er wurde schließlich mit Symptomen einer Gehirnerschütterung in die Kabine geführt. Crosby hatte wegen Gehirnerschütterungen vor fünf Jahren fast zwei komplette NHL- Saisonen verpasst und fehlte auch in den ersten sechs Spielen dieser Saison aus dem gleichen Grund.

08:01 Uhr: +BASKETBALL+

Raptors verlieren Spiel eins im Conference- Semifinale

Für die Toronto Raptors hat es in Spiel eins im Semifinale der Eastern Conference in der NBA eine Niederlage gesetzt. Die Kanadier unterlagen den Cleveland Cavaliers auswärts 105:116. LeBron James erzielte 35 Punkte für die Sieger. Der Wiener Jakob Pöltl kam in den letzten 3:18 Minuten zu seinem fünften Play- off- Einsatz. Er verbuchte zwei Zähler, einen Rebound und einen blockierten Wurf.

Foto: AP