Lahm frustriert: "Das haben sich alle gewünscht!"

Nur zwei der letzten sechs Bundesliga- Spiele konnte der deutsche Rekordmeister gewinnen. Und in Dortmund setzte es vor 81.360 Zusehern die erste Niederlage. "Man kann jetzt auf die Tabelle schauen, das ist natürlich sehr ärgerlich. Wir haben es uns selbst zuzuschreiben", so Bayern- Torwart Manuel Neuer.

Foto: AP/Martin Meissner, GEPA

Aubameyang, der in der elften Minute das 1:0 für Dortmund erzielte, jubelte mit drei Liegestützen. "Das war für meinen Kumpel Gradur. Das ist ein berühmter Rapper aus Frankreich. Er war heute hier im Stadion", erklärte der BVB- Star seinen eigenartigen Torjubel und meinte weiters: "Es ist eine große Freude, das Tor der Mannschaft schenken zu können. Das waren große Emotionen."

Bitter für die Bayern: Alonso traf in der 61. nur Aluminium, Lewandowski setzte in der Nachspielzeit einen Kopfball nur knapp neben das Tor. Trainer Carlo Ancelotti: "Wir haben ein gutes Spiel gegen eine starke Mannschaft abgeliefert, aber am Ende leider verloren."