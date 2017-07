Lagger gewinnt Siebenkampf- Bronze bei U20- EM

In Grosseto erwischte Lagger mit 14,31 Sekunden über 100 m Hürden keinen optimalen Auftakt, und war nur Neunte. Sie ließ aber 1,78 m im Hochsprung, 13,26 m und damit persönliche Bestleistung im Kugelstoßen, 25,08 Sekunden über 200 m, 6,21 m im Weitsprung und 44,02 m im Speerwurf folgen, womit sie vor dem Schlussbewerb auf Rang drei vorgestoßen war. Über 800 m verteidigte sie mit 2:13,70 Minuten ihren Podestrang erfolgreich.

Laggers Bestleistung stand seit dem Götzis- Meeting im Mai bei 6012 Punkten, sie verbesserte nun auch den von ihr gehaltenen ÖLV- U20- Rekord. Eröffnet hatte sie ihre Medaillensammlung 2015 mit Silber bei der U18- WM in Cali (Kolumbien), 2016 ließ der Schützling von Georg Werthner erneut Silber bei der U18- EM in Tiflis folgen und Gold bei der U20- WM in Bydgoszcz.