LA- Aufreger: Weißhaidinger nur auf Warteliste!

11:57 Uhr: +RADSPORT+

Cavendish fällt mit Pfeifferschem Drüsenfieber aus! Der britische Radstar Mark Cavendish ist am Pfeifferschen Drüsenfieber erkrankt und fällt deshalb für unbestimmte Zeit aus. Das gab sein Team Dimension Data am Mittwoch bekannt. Der Fokus von Cavendish gelte der Tour de France im Juli, hieß es in einer Pressemitteilung. Der auch an einer Fußblessur laborierende Ex- Weltmeister hat seit Mailand - San Remo Mitte März kein Rennen mehr bestritten. Der Topsprinter mit 30 Tour- Etappensiegen ist ein langjähriger Teamgefährte von Bernhard Eisel, mit dem er seit dem Vorjahr für den südafrikanische Dimension- Data- Rennstall fährt.

11:19 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

Weißhaidinger für Diamond- League- Auftakt nur auf Warteliste! Der Olympia- Sechste Lukas Weißhaidinger ist nicht zum ersten Diamond- League- Meeting mit Diskuswerferbeteiligung am 13. Mai in Shanghai eingeladen worden. Die Nichtberücksichtigung seines nur auf der Warteliste stehenden Schützlings stößt bei Trainer Gregor Högler auf Unverständnis. "Wir haben mehrmals nachgefragt und versucht zu intervenieren. Aus unserer Sicht ist diese Reihung nur schwer nachvollziehbar", ärgerte sich Högler. Er frage sich, wie die aktuelle Nummer drei der Weltrangliste nicht gut genug sein könne.

10:03 Uhr: +BASKETBALL+

Westbrook bei Oklahoma City- Sieg geschont!

Russell Westbrook hat in der Nacht auf Mittwoch (MESZ) keine Chance auf sein 43. Triple- Double in der laufenden NBA- Saison gehabt. Der Grund dafür war ein einfacher: Der "MVP"- Anwärter wurde beim 100:98 von Oklahoma City Thunder bei den Minnesota Timberwolves geschont. In der Nacht auf Donnerstag steigt mit 14 Partien der letzte Spieltag im Grunddurchgang der Saison 2016/17. Im Osten gibt es einerseits einen Fernkampf der Indiana Pacers, Chicago Bulls und Miami Heat um zwei Play- off- Plätze, andererseits der Boston Celtics und der Cleveland Cavaliers um Rang eins. Beim Titelverteidiger sind die Toronto Raptors mit Jakob Pöltl zu Gast. Im Westen stehen die Play- off- Teilnehmer und fast alle Positionen fest. Die Los Angeles Clippers und Utah Jazz bestreiten ein Fernduell um Platz vier.

NBA- Ergebnisse: Atlanta Hawks - Charlotte Hornets 103:76, Minnesota Timberwolves - Oklahoma City Thunder 98:100, Dallas Mavericks - Denver Nuggets 91:109, Los Angeles Lakers - New Orleans Pelicans 108:96, Sacramento Kings - Phoenix Suns 129:104.

23:11 Uhr: +BASKETBALL+

Cleveland ohne James gegen Toronto

NBA- Titelverteidiger Cleveland Cavaliers muss im letzten Grunddurchgangsspiel zu Hause in der Nacht auf Donnerstag gegen den Pöltl- Klub Toronto Raptors auf seinen angeschlagenen Superstar LeBron James verzichten. Dies teilten die "Cavs" am Dienstag mit. Der 32- Jährige hatte wegen Wadenproblemen bereits bei der Overtime- Niederlage am Montagabend in Miami pausiert, um fürs Play- off fit zu werden.

19:41 Uhr: +EISHOCKEY+

Haudum Nummer 79 auf europäischer NHL- Draft- Liste

Der 19- jährige Oberösterreicher Lukas Haudum scheint in der am Dienstag veröffentlichten Liste für den am 23./24. Juni in Chicago stattfindenden Draft der National Hockey League (NHL) auf. Der Stürmer vom schwedischen Eishockey- Klub Malmö wird in der Rangliste der europäischen Feldspieler an 79. Stelle geführt. Im Vorjahr war er als Nummer 105 gelistet und von keinem NHL- Klub ausgewählt worden.

18:57 Uhr: +RADSPORT+

Königsetappe der Österreich- Rundfahrt mit Großglockner

Die Königsetappe der diesjährigen Österreich- Radrundfahrt führt am 7. Juli von Kitzbühel über den Pass Thurn, den Felbertauern, den Iselsberg und den Großglockner nach St. Johann in Pongau. Das gaben die Rundfahrt- Organisatoren am Dienstag bekannt. Das Ziel des sechsten und vorletzten Teilstücks über 213 Kilometer und 5.000 Höhenmeter befindet sich im Alpendorf oberhalb von St. Johann.

Die Schlussetappe am 8. Juli führt von St. Johann nach Wels. Gestartet wird die Rundfahrt am 2. Juli in Graz. Das Kitzbüheler Horn als Bergankunft, Wien, Pöggstall, Wieselburg und Freilassing sind als Etappenorte im Programm. Der gesamte Streckenverlauf wird Ende April bekanntgegeben.

17:50 Uhr: +MOTORSPORT+

Nachwuchs für Toto und Susie Wolff!

Nachwuchs im Hause Wolff! Mercedes- Motorsportchef Toto Wolff und seine Ehefrau Susie sind Eltern eines Buben geworden. Die glückliche Mutter postete ein Foto des stolzen Papis mit dem Kleinen auf Facebook. Wir gratulieren!

16:47 Uhr: +RADSPORT+

Aru muss wegen Knieblessur auf Giro d'Italia verzichten

Der italienische Radstar Fabio Aru kann wegen einer Verletzung nicht am Giro d'Italia teilnehmen. Der Gesamtzweite von 2015 hat sich Anfang des Monats bei einem Trainingssturz in Spanien eine Knieblessur zugezogen, die den 26- Jährigen nach wie vor vom Training abhalte, gab sein Team Astana bekannt. Die 100. Ausgabe der Italien- Radrundfahrt beginnt am 5. Mai auf Sardinien, der Heimat von Aru.

16:24 Uhr: +FUSSBALL+

Zwischenbrugger verlängert bei Altach bis 2019

Jan Zwischenbrugger hat seinen Vertrag beim Bundesligisten SCR Altach bis 2019 verlängert. Der 26- jährige Defensivspieler kam 2014 von Ried zu den Vorarlbergern, für die er bisher 82 Partien absolvierte.

16:15 Uhr: +HANDBALL+

Josefine Huber wechselt zum deutschen Meister Thüringer HC

Mit dem Wechsel von Josefine Huber zum Thüringer HC spielen beim deutschen Handball- Frauenmeister künftig wieder drei Österreicherinnen. Thüringen- Trainer und ÖHB- Teamchef Herbert Müller lotste die 21- Jährige vom Bundesligakonkurrenten HSG Blomberg- Lippe zu seinem Club. Huber unterschrieb einen Zweijahresvertrag und wird Teamkollegin von Katrin Engel und Beate Scheffknecht. Im vergangenen Sommer hatte ihre Nationalteam- Mitspielerin Sonja Frey den Verein in Richtung Frankreich verlassen.

14:24 Uhr: +LEICHTATHLETIK+

IAAF lässt sieben weitere Russen unter neutraler Flagge zu

Die russischen Weltmeister Sergej Schubenkow (110 m Hürden) und Maria Kutschina (Hochsprung) dürfen unter neutraler Flagge an internationalen Leichtathletik- Bewerben teilnehmen. Das hat der Internationale Verband (IAAF) angesichts der laufenden Sperre russischer Athleten wegen systematischen Dopings in deren Land verlautbart. Neben diesem Duo erhielten fünf ihrer Landsleute ebenso das Startrecht.

Das sind Stabhochspringer Ilja Mudrow, Geher Sergej Schirobokow, Hochspringer Daniil Tsiplakow, Geherin Jana Smerdowa und Stabhochspringerin Olga Mullina. Schon davor hatten 2016 Weitspringerin Darja Klischina und Mittelstreckenläuferin bzw. "Whistleblower" Julia Stepanowa das Startrecht erhalten. 2017 waren es Stabhochspringerin Anschelika Sidorowa, Sprinterin Kristina Siwkowa und Hammerwerfer Alexej Sokirskij.

Während laut IAAF- Angaben heuer bereits 17 Ansuchen auf Ausnahmegenehmigungen abgelehnt worden waren, werden andere derartige Anliegen noch untersucht. Rund 100 russische Aktive haben derartige Ansuchen gestellt. Um unter neutraler Fahne antreten zu können, müssen die russischen Leichtathleten Doping- Kontrollen nachweisen, die sie außerhalb des Anti- Doping- Systems ihren Landes absolviert haben.

12:29 Uhr: +TENNIS+

Tommy Haas gewann sein erstes Match seit 2015

Tennis- Veteran Tommy Haas hat wenige Tage nach seinem 39. Geburtstag seinen ersten Sieg auf der ATP- Tour seit August 2015 gefeiert. Der Wahl- Amerikaner gewann beim Sandplatz- Turnier in Houston am Montag (Ortszeit) 7:6(5), 4:6, 6:3 gegen den 20 Jahre jüngeren US- Amerikaner Reilly Opelka. Haas bestreitet nach vielen Verletzungen und Operationen sein Abschiedsjahr auf der Tour.

Haas trifft jetzt auf den topgesetzten Jack Sock aus den USA. Haas' Landsmann Dustin Brown warf übrigens Titelverteidiger Juan Monaco (ARG) 7:6(7),6:3 aus dem Bewerb.

11:59 Uhr: +HANDBALL+

Amadeus Hedin verlässt Bregenz

Der Schwede Amadeus Hedin verlässt mit Saisonende den HLA- Klub Bregenz Handball. Der 22- jährige Rückraumspieler wechselt zu Sankt Gallen. Der Abgang seines Vaters und Trainers Robert Hedin aus dem "Ländle" steht schon seit Anfang Februar fest. Er wird nach der HLA- Play- off- Phase als Sportdirektor zu einem Klub nach Oslo gehen. Im HLA- Viertelfinale spielen die Bregenzer gegen Schwaz.

10:48 Uhr: +EISHOCKEY+

NHL- Trainerentlassungen in Los Angeles und Vancouver

Die Los Angeles Kings haben am Montag (Ortszeit) Darryl Sutter und General Manager Dean Lombardi entlassen. Das Duo hatte den NHL- Klub 2012 und 2014 zu deren einzigen Stanley- Cup- Siegen geführt. Nun wurden die Play- offs verpasst. Ex- Verteidiger Rob Blake fungiert künftig als Vizepräsident und General Manager. Als neuer Präsident ist Luc Robitaille für Sportliches und Geschäftliches verantwortlich.

Die Vancouver Canucks wiederum haben sich von Coach Willie Desjardins getrennt. Die Kanadier stellten das zweitschwächste Team der Western Conference. Beim Vanek- Klub Florida Panthers wurde Dale Tallon als General Manager installiert. Er hatte dieses Amt schon bis vergangenen Sommer inne. Unter Rowe verfehlten die Panthers die Play- offs um 14 Punkte.

09:22 Uhr + BASKETBALL+

Niederlagen für Spitzenteams in der NBA

Für die Spitzenteams der NBA hat es in der Nacht auf Dienstag (MESZ) Niederlagen gesetzt. Die Cleveland Cavaliers verloren mit einem 121:124 n.V. bei Miami Heat die Führung in der Eastern Conference. Für die Golden State Warriors endete die Serie von 14 Siegen hintereinander durch ein 99:105 gegen Utah Jazz. Die Toronto Raptors mit Jakob Pöltl gehen fix als Dritter im Osten in die Play- offs.

