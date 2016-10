Kyrgios siegt in Tokio, nur Nadal überholt Thiem

Kyrgios verbessert sich im ATP Race auf Platz zwölf, nur 50 Zähler hinter Finalist Goffin. Der derzeit rekonvaleszente Dominic Thiem, der auch die kommende Woche beim Masters- 1000- Turnier in Shanghai nicht am Start ist, verlor in der Wertung vorerst einen Platz und liegt nun hinter Rafael Nadal. Als Achter wäre der 23- jährige Niederösterreicher für die ATP- Finals in London in vier Wochen gerade noch qualifiziert.

Foto: AFP or licensors

Doch hinter Thiem lauern Tomas Berdych (CZE/325 Zähler Rückstand), Marin Cilic (CRO/615) und eben Goffin (+ 730) und Kyrgios (+780), die allesamt in Shanghai um bis zu 1.000 Zähler kämpfen.

"Fantastisches Essen"

Kyrgios durfte sich in der japanischen Hauptstadt über einen Siegerscheck in Höhe von 310.000 Dollar (rund 278.000 Euro) freuen. Er zeigte sich nach dem knappen Sieg von seiner weichen Seite: "Ich werde sicher meine ganze Karriere hierherkommen. Das war eine großartige Woche", sagte Kyrgios, bedankte sich bei den Fans und auch bei den Organisatoren für das "fantastische Essen".