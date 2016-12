Kurzeinsatz für Jakob Pöltl bei Sieg von Toronto

Der 21- jährige Wiener, erster Österreicher in der stärksten Basketball- Liga der Welt, durfte 2:36 Minuten aufs Parkett. Er trug sich mit zwei Punkten und einem Rebound in die Statistik ein. Pöltl hält nach 24 Saisonspielen der Raptors (17:7- Siege) somit bei zwölf Einsätzen mit 148 Minuten, 36 Punkten und 42 Rebounds.

Die Kanadier dominierten die Partie von Beginn an und führten bereits zur Pause mit 20 Zählern. Erfolgreichste Scorer beim neunten Sieg in den vergangenen zehn Begegnungen bzw. dem dritten in Serie waren DeMar DeRozan (30) und Terence Ross (25). In der Nacht auf Donnerstag treten die Raptors bei den Philadelphia 76ers, dem aktuellen Schlusslicht der Eastern Conference, an.

Herausragender Akteur in den Montag- Spielen, die ausschließlich Heimsiege brachten, war James Harden. Der Guard führte die Houston Rockets mit 36 Punkten, elf Assists und acht Rebounds zu einem 122:118 gegen die Brooklyn Nets.

Ergebnisse der NBA vom Montag:

Toronto Raptors (mit Jakob Pöltl) - Milwaukee Bucks 122:100

Indiana Pacers - Charlotte Hornets 110:94

Miami Heat - Washington Wizards 112:101

Houston Rockets - Brooklyn Nets 122:118

Dallas Mavericks - Denver Nuggets 112:92

L.A. Clippers - Portland Trail Blazers 121:120

Sacramento Kings - L.A. Lakers 116:92