Kurioser Fauxpas! Fourcade ohne Munition am Start

Martin Fourcade ist der überragende Sieger in diesem Biathlon- Winter. 14 Siege holte der Franzose in dieser Saison. Auch beim letzten Rennen in Oslo triumphierte der 28- jährige Franzose. Doch sein Sieg stand nach dem Zielsprint noch zur Diskussion. Der Grund: Ein komischer Fauxpas. Fourcade war ohne Munition losgelaufen. Ein Trainer warf ihm am Schießstand ein volles Magazin zu. Doch das ist eigentlich regelwidrig.