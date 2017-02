Kuriose Präsentation: Red Bull sorgt für Aufsehen!

Die Formel- 1-Ferien sind endgültig vorbei: Der Auftakt der Testfahrten am Montag in Barcelona wird nach drei Monaten Winterpause die ersten Orientierungswerte liefern. Am Sonntag komplettierten Red Bull, Toro Rosso und Haas den Reigen der Auto- Präsentationen. Red Bull will mit seinem RB13 den Aberglauben wie auch Mercedes besiegen - zu sehen oben im Video!