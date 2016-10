Kurios: Olympia- Star pfeift auf geschenkten BMW

Die indische Olympia- Heldin Dipa Karmakar will den neuen BMW nicht, der ihr nach den Sommerspielen versprochen wurde. Wie die Zeitung "Times of India" am Mittwoch berichtete, sind die engen Straßen in ihrem Heimatort Agartala in Ostindien, auf denen das Auto kaum vorwärts komme, der Grund. Außerdem sei die Erhaltung zu teuer.