Kubica: Comeback im Formel- 1- Cockpit nach 6 Jahren

Robert Kubica hat am Dienstag erstmals seit 2011 und seinem schweren Rallye- Unfall wieder einen Formel- 1-Wagen getestet (siehe Video oben). Der 32- jährige Pole absolvierte am Dienstag in Valencia in einem Lotus aus der Saison 2012 Testfahrten. Seinen zuvor letzten Einsatz in der Königsklasse hatte der ehemalige Sauber- Fahrer Anfang Februar 2011 ebenfalls in Valencia absolviert.