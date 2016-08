Kroos bewahrt Real Madrid vor Heim- Enttäuschung!

Im wohl letzten Spiel ohne den am Knie verletzten Superstar Cristiano Ronaldo hat sich Real Madrid in der spanischen Meisterschaft zu einem 2:1- Heimsieg gegen Celta Vigo gekämpft. Der Deutsche Toni Kroos schoss die Madrilenen zum Sieg (81.). Alvaro Morata hatte den Champions- League- Sieger vor 65.684 Zuschauern in Führung gebracht (60.), Fabian Orellana glich in der 67. Minute für Vigo aus.