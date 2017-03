"Krone"- Hallencup: Jetzt gehts in die Zielgerade!

Am Di, 7. März, in der Wiener Stadthalle B ist es wieder soweit: Nach spannenden Vorrunden matchen sich im großen Finale der Burschen die Besten der Besten der Wiener Schulfußballszene. Im Beisein von Mag. Andreas Obermayr, Verkaufsdirektor von Griesson - de Beukelaer Österreich, und vielen weiteren Gästen und Fans wird entschieden, wohin der begehrte Pokal für ein Jahr "wandert" und welche Mannschaft das "Leiberl reissen" wird.

Bereits ab Turnierbeginn 2016 waren sich Fans und Freunde des Hallenfußballs einig: Was für ein Niveau, was für Freude bei den Kids! In spannenden Duellen kristallisierten sich die hochmotivierten Spieler der Mannschaft "Wendstattgasse II" und der Mannschaft "Am Kaisermühlendamm" als Favoriten heraus - dank der "Prinzen Rolle" wurden alle Mannschaften der Turniere mit einer süßen Überraschung belohnt.

Griesson - de Beukelaer lädt nämlich gleich im Anschluss ans Finale die talentiertesten Nachwuchs- Kicker/innen ins Prinzen Rolle- Fussballcamp ein. Unter der professionellen Leitung von Helge Payer werden die Teilnehmer/innen eine Woche lang trainieren, um allen Fans auch in der Hallencup- Saison 2017/18 hochprofessionell zu demonstrieren, warum "das Runde in das Eckige" gehört.

Die "Krone" und Griesson - de Beukelaer wünschen allen teilnehmenden Teams viel Erfolg, und was am wichtigsten ist, ganz viel Spaß!