Krone E- Mobility Play Days am Ring

Bei den Krone E- Mobility Play Days dreht sich am 29. und 30. September rund um den Red Bull Ring alles um die Zukunft der Fortbewegung. Ausstellungen, Wettbewerbe und Demonstrationen lassen die Besucher am Spielberg tief in die Welt der E- Mobilität eintauchen. Die neuesten Entwicklungen und Innovationen können dabei auch selbst getestet werden.

Foto: Philip Platzer/Red Bull Content Pool

Zusammen mit zahlreichen Prominenten aus Sport, Politik und Wirtschaft heißt das Motto bei den Krone E- Mobility Play Days also: angreifen und mitmachen! Die ganze Bandbreite der E- Mobilität wird rund um den Red Bull Ring zu bestaunen sein von E- Bikes über Segways bis hin zu den E- Fahrzeugen der führenden Hersteller wie Renault, BMW, Nissan, Hyundai und VW. Virtual Vehicle zeigt, wie autonomes Fahren funktioniert. Und natürlich warten jede Menge Action, Spaß und Unterhaltung beim Roboter- Fußball, Drohnen- Rennen, Stapler- Wettbewerb und, und, und.



Partner und die Ticket Aktion

Als Partner bei den E- Mobility- Play- Days sind dabei: Antenne Steiermark, Austrian Mobile Power, BMW, Bosch, bridge personal, Energie Steiermark, Hyundai, Kart Race Schladming, Kreisel, KTM, Land Steiermark, Media Markt, Nissan, ÖAMTC, Ökosolar, Post AG, Red Bull, Renault, Segway, Smatrics, tim, TU Graz, Uniqa, Virtual Vehicle, voestalpine, Volkswagen, Wirecard, WKO und Vortragende der Vordenkerplattform "Fifteen Seconds".



Ein Ticket für die Krone E- Mobility Play Days öffnet Ihnen die Tür zum hierzulande größten Event seiner Art - und das mit einem kostenlosen Ticket. Das limitierte Ticketkontingent der Krone- Leser wird nach dem "First come, first served"- Prinzip über: www.gpticketshop.com vergeben. Sichern Sie sich einmalig zwei E- Tickets für Freitag, 29. September, oder Samstag, 30. September.