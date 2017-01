Kristoffersen verhindert Hirschers Premierensieg

Es klappte zwar nicht mit dem Premierensieg in Wengen, dennoch raste Hirscher erneut aufs Podest. "Es fehlt noch ein bisschen was. Das ist genau das, warum ich nicht locker lasse. Ich möchte wieder gewinnen - und das schaffe ich in dieser Saison schon noch", gibt er sich zuversichtlich. "Ich war eigentlich schon vorne, dann habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Aber so ist es halt, wenn es so eng hergeht. Wenn man Zweiter werden darf, das passt schon!"

Foto: GEPA

Eine grandiose Vorstellung zeigte auch Hirschbühl. Der 26- Jährige landete nach zwei starken Läufen sensationell auf Rang vier, sein bestes Weltcup- Ergebnis: "Es ist unglaublich. Ich habe es erwartet - und wurde belohnt!" Marc Digruber musste sich am Sonntag mit Rang 21 begnügen. Marco Schwarz und Michael Matt waren nicht in die Entscheidung gekommen, Manuel Feller wurde nach einem Einfädler im ersten Durchgang disqualifiziert.

Kristoffersen führt nun in Disziplinenwertung

Für Slalom- Dominator Kristoffersen war es der 14. Sieg insgesamt und der vierte in diesem Weltcup- Winter. In der Disziplinenwertung übernahm der 22- Jährige nach Gleichstand mit Hirscher die Führung, im Gesamt- Weltcup baute Hirscher den Vorsprung auf den Franzosen Alexis Pinturault aus.

Endstand:

1. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:43,31 Min.

2. Marcel Hirscher (AUT) 1:43,46 +00,15 Sek.

3. Felix Neureuther (GER) 1:43,94 +00,63

4. Christian Hirschbühl (AUT) 1:44,06 +00,75

5. Julien Lizeroux (FRA) 1:44,22 +00,91

6. Mattias Hargin (SWE) 1:44,30 +00,99

7. Alexander Choroschilow (RUS) 1:44,49 +01,18

8. Manfred Mölgg (ITA) 1:44,52 +01,21

9. Robin Buffet (FRA) 1:44,60 +01,29

10. Stefan Luitz (GER) 1:44,61 +01,30

11. Alexis Pinturault (FRA) 1:44,63 +01,32

12. David Ryding (GBR) 1:44,70 +01,39

13. Stefano Gross (ITA) 1:44,82 +01,51

14. Jean- Baptiste Grange (FRA) 1:45,18 +01,87

15. Stefan Hadalin (SLO) 1:45,32 +02,01

Weiter:

21. Marc Digruber (AUT) 1:45,76 +02,45 54,18 51,58

Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.: Thomas Hettegger (AUT), Marc Gini (SUI), Luca Aerni (SUI) Ausgeschieden im 2. Durchgang: Leif Kristian Haugen (NOR), Andre Myhrer (SWE), Patrick Thaler (ITA), David Chodounsky (USA), Naoki Yuasa (JPN)

Nicht für den 2. Durchgang qualifiziert u.a.: Marco Schwarz (AUT), Michael Matt (AUT) Disqualifiziert im 1. Durchgang: Manuel Feller (AUT)