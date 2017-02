Kristoffersen nach City- Event sauer: "Ein Witz!"

Der Norweger Henrik Kristoffersen hat nach seinem Erstrunden- Out im zum Slalom- Weltcup zählenden City Event in Stockholm, wie schon im Vorjahr, kein gutes Haar an der Skiveranstaltung im Herzen der Metropole gelassen. "Es ist ein Witz, dass das zum Weltcup zählt", meinte der Hauptrivale von Österreichs Skistar Marcel Hirscher am Dienstagabend gegenüber der schwedischen Nachrichtenagentur TT.