Krass! Legia- Fans erinnern an Nazi- Massenmorde

Auf dem Transparent steht auf Englisch: "Während des Warschauer Aufstands töteten Deutsche 160.000 Menschen. Tausende davon waren Kinder." Darüber ist zu sehen, wie ein Nazi- Offizier eine Pistole an den Kopf eines Kindes hält.

Der Warschauer Aufstand im Jahr 1944 war ein Versuch der polnischen Heimatarmee, ihr Land von den deutschen Besatzern zu befreien. Da sich die Polen dabei auf die vorrückenden russischen Armeen verließen, diese Hilfe jedoch ausblieb, konnten die Nazi- Truppen den Aufstand blutig niederschlagen.

Legia Fans berüchtigt

Die Fans des ehemaligen Armeevereins Legia haben es sich zur Aufgabe gemacht, regelmäßig an den Aufstand zu erinnern, bei dem zwischen 150.000 und 225.000 Menschen starben. Die Legia- Fanszene ist allerdings selbst bekannt für Gewalt- Exzesse, sowie rassistische und antisemitische Gesänge.

In der vergangenen Saison musste Legia aufgrund von Fan- Ausschreitungen mehrere Geisterspiele in der Gruppenphase der Champions League austragen. Dieses Mal schieden die Polen bereits in der dritten Quali- Runde gegen Astana aus. Der 1:0- Heimsieg reichte nach dem 1:3 auswärts nicht zum Aufstieg.