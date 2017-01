Kraft segelt aufs Podest, Schlieri "mit Gänsehaut"

Manuel Fettner wurde Sechster. Der Halbzeitdritte Michael Hayböck fiel im Finale auf Rang acht zurück. Doppel- Olympiasieger Stoch übernahm mit seinem dritten Saisonerfolg die Weltcupgesamtführung von Domen Prevc (SLO).

Foto: GEPA

Schlierenzauer ist zurück

Im Mittelpunkt stand an diesem Tag aber die Rückkehr des Weltcup- Rekordsiegers. Mit 53 Einzel- Siegen führt Schlierenzauer nach wie vor die ewige Bestenliste an. "Es war wunderschön. Ich hatte Gänsehaut", so der Tiroler nach seinem Sprung auf 120,5 Meter (31.), was leider nicht für den zweiten Durchgang reichte.

Woran er am meisten arbeiten müsse? "Es ist eigentlich ganz einfach: Dass man den bestmöglichen Punch auf die Kante bringt und trotzdem den ganzen Zug nach vorne mitnimmt. Das ist auch eine Gefühlssache und das wird von Sprung zu Sprung besser." Er habe bisher etwa 20 Großschanzensprünge in den Beinen. "Das ist relativ wenig noch. Morgen neuer Tag, neues Glück."

Ergebnis:

1. Kamil Stoch (POL) 268,0 (133,0/124,0)

2. Stefan Kraft (AUT) 251,7 (133,0/117,0)

3. Andreas Wellinger (GER) 249,1 (127,5/120,5)

4. Daniel- Andre Tande (NOR) 247,9 (123,0/122,5)

5. Domen Prevc (SLO) 247,4 (120,0/128,0)

6. Manuel Fettner (AUT) 246,1 (127,5/120,5)

7. Piotr Zyla (POL) 246,0 (126,5/120,0)

8. Michael Hayböck (AUT) 242,6 (130,0/117,0)

9. Maciej Kot (POL) 242,0 (122,5/128,0)

10. Vincent Descombes Sevoie (FRA) 241,9 (125,0/123,5)

11. Markus Eisenbichler (GER) 241,0 (123,0/128,5)

12. Richard Freitag (GER) 238,2 (122,5/125,5)

13. Roman Koudelka (CZE) 237,9 (122,0/130,0)

14. Andreas Kofler (AUT) 236,9 (121,0/126,0)

15. Jurij Tepes (SLO) 235,5 (125,5/125,5)

16. Jernej Damjan (SLO) 234,9 (124,0/122,5)

17. Noriaki Kasai (JPN) 234,0 (129,0/125,5)

18. Anders Fannemel (NOR) 231,9 (121,5/128,0)

19. Jan Ziobro (POL) 231,2 (125,0/123,5)

20. Stefan Hula (POL) 231,0 (126,0/122,0)

21. Dawid Kubacki (POL) 228,5 (120,5/121,0)

22. Robert Johansson (NOR) 226,2 (125,0/113,0)

23. Andreas Stjernen (NOR) 224,9 (127,5/111,5)

24. Andreas Wank (GER) 224,6 (119,0/124,5)

25. Stephan Leyhe (GER) 224,4 (118,5/122,5)

26. Cene Prevc (SLO) 222,7 (126,0/113,0)

27. Jakub Janda (CZE) 216,9 (127,0/111,0)

28. Denis Kornilow (RUS) 216,3 (122,0/119,0)

29. Karl Geiger (GER) 215,0 (125,5/107,5)

30. Vojtech Stursa (CZE) 203,4 (120,5/112,0)

Nicht für den 2. Durchgang qualifiziert:

31. Gregor Schlierenzauer (AUT) 120,5 Meter 106,7 Punkte

36. Markus Schiffner (AUT) 117,0 Meter 102,5 Punkte