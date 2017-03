Kraft führt nach erstem Durchgang in Trondheim

Stefan Kraft führt nach dem ersten Durchgang des Weltcup- Skispringens in Trondheim. Der 23- jährige Doppel- Weltmeister landete am Donnerstag bei 138 Metern und geht mit 1,3 Punkten Vorsprung auf den Norweger Andreas Stjernen und 3,3 auf den Deutschen Markus Eisenbichler in das Finale der besten 30. Raw- Air- Leader Andreas Wellinger liegt 10,7 Punkte dahinter auf Platz sechs.