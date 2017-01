Koukalova gewinnt Sprint- Weltcup in Oberhof

Die Tschechin Gabriela Koukalova hat am Freitag den Biathlon- Weltcup- Sprint der Damen über 7,5 Kilometer in Oberhof gewonnen. Die 27- Jährige blieb in einer Zeit von 22:228,5 Minuten ohne Schießfehler. Rang zwei ging an die Finnin Kaisa Mäkäräinen (+ 21,3 Sekunden), die Französin Marie Dorin Habert wurde Dritte (+ 24,0).