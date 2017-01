Korkmaz trifft gleich im 1. Spiel für St. Pölten

Der SKN St. Pölten hat am Dienstag mit Gastspieler Vadim Manzon ein Testspiel gegen den SV Horn mit 5:0 gewonnen. Der 1,95 Meter große Stürmer trug sich zum Endstand per Elfmeter in die Trefferliste ein. Manzon, ein 22- jähriger Russe, steht beim Karlsruher SC unter Vertrag, war im Herbst aber an den norwegischen Klub Bodö/Glimt verliehen. Auch Ümit Korkmaz traf erstmals für die Niederösterreicher.