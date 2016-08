Kopfschuss- Geste: Kuriose Reaktion auf Bayern- Los

Äußerst kurios reagierte er nachdem seine Mannschaft in Gruppe D zu Bayern München zugelost wurde. Die Ehrfurcht war anscheinend so groß, dass er sich zwei Finger wie eine Pistole an den Kopf hielt. Sein Kollege aus der Atletico- Delegation, Clemente Villaverde, traute den Spaniern rund um Superstar Antoine Griezmann gegen Bayern hingegen einiges zu: "Wir haben vor nicht allzu langer Zeit schon einmal bewiesen, dass wir die Bayern schlagen können", erinnerte er sich an das Champions- League- Halbfinale im letzten Jahr.

ÖFB- Star David Alaba und die Bayern bekommen nun die Chance zur Revanche für das bittere Aus in der Vorsaison. Die weiteren Mannschaften in der Gruppe D sind der PSV Eindhoven und FK Rostow.