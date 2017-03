Konkurrenzkampf: Positive Wut bei Harnik und Janko

Zum "alten Eisen" zählt sich Harnik, der am 10. Juni seinen 30. Geburtstag feiert, noch lange nicht, den Kampf um ein Stammleiberl nimmt er an: "Es wäre traurig, wenn wir im Nationalteam keinen Konkurrenzkampf hätten. Einige sind mit sehr viel Selbstvertrauen gekommen, das ist gut so, davon profitieren alle - und jeder, der nicht von Anfang an dabei ist, drängt in die Startelf!"

Ebenso gut empfand Harnik gegen Moldawien Spiel ("sehr souverän") und neue Taktik ("gelungen"), Rückschlüsse für das Juni- Spiel in Irland wollte er nicht ziehen: "Erstens war die Taktik genau auf den Gegner abgestimmt, zweitens ist Irland noch weit weg. Jetzt gibt es den Finnland- Test, dann geht es ab zu den Klubs." Auf Harnik wartet bei Hannover mit André Breitenreiter ein neuer Trainer: "Ich hab mit Alessandro Schöpf, der den Trainer bei Schalke hatte, gesprochen, nur Positives gehört!"

Foto: GEPA

Auch Marc Janko saß gegen Moldawien zu Beginn auf der Bank: "Ich hatte eine Verletzungspause, das ging in Ordnung." Die Startelf "juckt" aber weiter: "Ich hab' ja derzeit auch nicht gerade einen Unlauf."

Seine Zukunft (der Vertrag in Basel läuft im Sommer aus)? "Der Verein hatte Veränderungen in der Chefetage, wir sprechen erst. Zwei, drei Jahre möcht ich noch auf Topniveau spielen, beim Jojo- Test letzten Winter hatte ich so gute Werte wie noch nie". Mit Jojo meinte er nicht das Spielzeug, sondern einen Pendellauftest.

Peter Klöbl, Kronen Zeitung