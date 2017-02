Kombination: Favoriten sind für Marcel die anderen

Geht so. Marcel hustete der WM in St. Moritz auch am Sonntag was. Der Gesundheits- Zustand des regierenden Kombi- Weltmeisters war nach wie vor eher durchwachsen. Aber noch einen Tag im Bett? Nein, wollte sich Marcel nicht antun. Auch weil sich ihm am Sonntag nach der Spezial- Abfahrt die Chance auf noch eine Trainingsfahrt auf der WM- Strecke geboten hat. "Wichtig, weil ich durch den Abbruch eines Trainings ja einen unfreiwilligen Pausetag hatte", war Hirscher über eine Fahrt froh, die am Rande des Jubels über die Abfahrts- Medaille voll unterging.

"Sonst wird's zach"

Marcel kam beim Kombi- Training (20 Starter) als Zehnter ins Ziel. Mit 2,49 Sekunden Rückstand auf den Schnellsten Niels Hintermann, den Sieger der Kombi von Wengen. "Mehr als 2,5 Sekunden sollte ich auf die Speed- Spezialisten auf der Abfahrt nicht verlieren, sonst wird’s zach", gestand der Titelverteidiger in der Kombination, der sich nicht zu den Favoriten zählt: "Das sind die anderen. Pinturault, Jansrud, Paris und auch Romed Baumann. Das ist eine ungewisse Kombi."

Die Gesundheit spielt naturgemäß auch eine Rolle: "Es wird von Tag zu Tag besser." Er startet am Dienstag im Teambewerb mit Feller, Matt, Truppe, Brunner und Haaser. Herrenchef Andreas Puelacher nominierte für die Kombi neben Hirscher, Baumann, Matthias Mayer und Vincent Kriechmayr auch den Slalom- Spezialist Marco Schwarz: "Ich möchte auf der Abfahrt in die 30, dann Attacke!"

Kombi- Training: 1. Hintermann 1:21,22, 2. Berthold +0,95 (Torfehler), 3. Baumann +1,00, 10. Hirscher +2,49, 12. Schwarz +2,67.

Georg Fraisl, Kronen Zeitung