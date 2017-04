Kombi- Tickets zu gewinnen: Auf zum Surf Worldcup!

Startschuss für die heißeste Surf- Party! Der Surf World Cup findet heuer erstmals in Neusiedl am See statt. Das bedeutet: noch mehr Action, noch mehr Party, noch mehr Beach- Feeling. Los geht's am Freitag, der Eintritt am Freitag ist frei. Wir verlosen für das lange Wochenende Samstag (29.4.) bis Montag (1.5.) 2x2 Kombi- Tickets.