Kombi: Starke Kirchgasser wahrt Medaillenchance

Die Lokalmatadorinnen Lara Gut (+0,43), Michelle Gisin (+0,57) und Wendy Holdener (+0,94) liegen vor dem Slalom in der aussichtsreichsten Position. Lindsey Vonn hatte mit schlechter Sicht zu kämpfen und riss 0,85 Sekunden Rückstand auf.

Was ÖSV- Sportdirektor Hans Pum zur Leistung von Kirchgasser in der Kombi zu sagen hat, sehen Sie im folgenden Video:

Christine Scheyer (+1,55), Rosina Schneeberger (+2,01) und Ricarda Haaser (+2,27) gehen mit großem Rückstand in die Entscheidung und werden mit den vorderen Plätzen nichts zu tun haben. Kirchgasser rechnet sich für den Slalom hingegen einiges aus, "die Abfahrt war ganz okay, es ist auf jeden Fall was drin", sagte die Salzburgerin nach dem Rennen im TV- Interview. Der Slalom beginnt um 13 Uhr.

Foto: AP

"Die verkürzte Abfahrt kommt mir zugute, ich bin zufrieden. Ich habe versucht, am Limit zu fahren. Die Zeit ist gut", sagte Wendy Holdener. Wie Gut hat auch Gisin Medaillenchancen, ein reines Eidgenossinnen- Podest ist möglich: "Das war eine meiner ersten Abfahrten, wo ich mehr Risiko genommen habe", sagte Gisin.

Scheyer wirkte etwas betrübt. "Ich bin schon bei etwas schlechterer Sicht gefahren", erklärte sie ihr Kopfschütteln im Ziel. "Es gibt viele Wellen, man hat nicht mehr viel gesehen", meinte die Vorarlbergerin. "Ich habe deshalb oft die Linie verloren. Ich greife aber im Slalom voll an, ich habe ja nun nichts mehr zu verlieren."

Haasers Abfahrt "Käse"

Haaser wirkte nach überstandener Magen- Darm- Grippe noch etwas kraftlos. "Aber eine Minute war kein Problem", suchte sie keine Ausreden. Die Ausgangslage für den Slalom bezeichnete sie als "Käse". "Alle die richtig gut Slalom fahren können, sind ganz vorne dabei. Das wird schwierig."

Schneeberger stürzte im Ziel in die Abgrenzung, bleib aber unversehrt (siehe Video unten). "Ich bin mir selbst auf die Ski gestiegen", erklärte die Tirolerin, die vor der Kombi mit Medaillenchancen spekuliert hatte. "Ich habe probiert, alles zu geben, aber es war schon ein bisschen dunkler als am Anfang. Dafür, dass ich nicht so viel Abfahrt fahre, ist das okay."

Ergebnis der Abfahrt:

1. Sofia Goggia (ITA) 1:16,90 Minuten

2. Ilka Stuhec (SLO) 1:17,02 +0,12

3. Lara Gut (SUI) 1:17,33 +0,43

4. Michelle Gisin (SUI) 1:17,47 +0,57

5. Laurenne Ross (USA) 1:17,57 +0,67

6. Lindsey Vonn (USA) 1:17,75 +0,85

7. Wendy Holdener (SUI) 1:17,84 +0,94

8. Anne- Sophie Barthet (FRA) 1:18,12 +1,22

9. Elena Curtoni (ITA) 1:18,22 +1,32

9. Ragnhild Mowinckel (NOR) 1:18,22 +1,32

11. Michaela Kirchgasser (AUT) 1:18,23 +1,33

12. Marusa Ferk (SLO) 1:18,31 +1,41

13. Denise Feierabend (SUI) 1:18,38 +1,48

14. Christine Scheyer (AUT) 1:18,45 +1,55

15. Federica Brignone (ITA) 1:18,51 +1,61

16. Marie- Michele Gagnon (CAN) 1:18,61 +1,71

17. Valerie Grenier (CAN) 1:18,82 +1,92

18. Rosina Schneeberger (AUT) 1:18,91 +2,01

19. Romane Miradoli (FRA) 1:19,11 +2,21

20. Ricarda Haaser (AUT) 1:19,17 +2,27

21. Lisa Hörnblad (SWE) 1:19,37 +2,47

22. Stacey Cook (USA) 1:19,38 +2,48

23. Ester Ledecka (CZE) 1:19,45 +2,55

24. Maria Therese Tviberg (NOR) 1:19,48 +2,58

25. Marta Bassino (ITA) 1:19,92 +3,02

26. Kristin Lysdahl (NOR) 1:19,96 +3,06

27. Kira Weidle (GER) 1:20,01 +3,11

28. Mikaela Tommy (CAN) 1:20,38 +3,48

29. Candace Crawford (CAN) 1:20,42 +3,52

29. Ana Bucik (SLO) 1:20,42 +3,52

Ausgeschieden in der Abfahrt: Alexandra Coletti (MON), Kristina Riis- Johannessen (NOR)