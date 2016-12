Kombi: Hirscher mit irrem Husarenritt im Super- G!

Was für eine geniale Vorstellung von Marcel Hirscher im ersten Teil der Kombination von Santa Caterina! Österreichs Superstar, der eigentlich für seine Stärke in den technischen Disziplinen bekannt ist, liegt nach dem Super- G sensationell auf Platz zwei (+ 0,79 Sekunden). In Führung liegt der Norweger Aleksander Aamodt Kilde, Dritter ist Hirschers größter Konkurrent Alexis Pinturault (+0,84) aus Frankreich. (Im Video oben der leicht satirische Sport- Jahresrückblick, in dem auch Hirscher eine Rolle spielt.)