Kolumbiens Ex- Teamspieler Osorio festgenommen

Der frühere kolumbianische Fußball- Nationalspieler Diego Osorio ist in seiner Heimat wegen des Verdachts des Drogenschmuggels festgenommen worden. Wie die Behörden am Donnerstag mitteilten, sei in Osorios Koffer mehr als ein Kilogramm Kokain gefunden worden, als er am Mittwoch vom Flughafen Rionegro nahe Medellin nach Spanien fliegen wollte.