Koller holt Lindner zurück ins Nationalteam

Viele Experten hatten erwartet, dass Marco Knaller, Einser- Goalie bei Sandhausen, ins Team einberufen werden würde. Koller hält aber lieber an ihm vertrauten Spielern fest. Lindner stand immer wieder im Aufgebot Kollers, auch wenn er - wie zuletzt - bei Eintracht Frankfurt kaum bis gar nicht zum Zug kommt. Auch wenn er bei seinem Verein nur zweite Wahl sei, wisse Koller, "dass er auf diesem Level spielen kann. Das hat er schon vor der EURO gezeigt, dass er damit umgehen kann", stellte der Schweizer klar.

Harnik verdrängt Alar

Auch Martin Harnik findet sich wieder im Aufgebot Kollers. Gegen Serbien und Wales hatte Harnik zuletzt verletzungsbedingt passen müssen und war durch Sturm- Striker Deni Alar ersetzt worden. "Er ist wieder gut in Form und hat am letzten Wochenende zwei Tore erzielt", sagte Koller zur Einberufung von Harnik.

Österreichs Nationalteam trifft am 12. November um 18 Uhr in der WM- Quali daheim auf Irland. Am 15. November findet ein Freundschaftsspiel gegen die Slowakei statt.

Der Kader für die beiden Spiele im Überblick:

Tor: Heinz Lindner (Eintracht Frankfurt/GER, 8 Länderspiele) Andreas Lukse (SCR Altach, 0), Ramazan Özcan (Bayer 04 Leverkusen/GER, 9);

Verteidigung: Aleksandar Dragovic (Bayer 04 Leverkusen/GER, 52 Länderspiele/1 Tor), Martin Hinteregger (FC Augsburg/GER, 20/1), Florian Klein (VfB Stuttgart/GER, 43/0), Valentino Lazaro (FC RB Salzburg, 4/0), Sebastian Prödl (FC Watford/ENG, 60/4), Markus Suttner (FC Ingolstadt 04/GER, 17/0), Stefan Stangl (FC RB Salzburg, 0), Kevin Wimmer (Tottenham Hotspur FC/ENG, 6/0);

Mittelfeld: David Alaba (FC Bayern München/GER, 52/11), Marko Arnautovic (Stoke City FC/ENG, 58/13), Julian Baumgartlinger (Bayer 04 Leverkusen/GER, 51/1), Martin Harnik (Hannover 96/GER, 61/14), Stefan Ilsanker (RB Leipzig/GER, 19/0), Zlatko Junuzovic (SV Werder Bremen/GER, 52/7), Marcel Sabitzer (RB Leipzig/GER, 24/4), Louis Schaub (SK Rapid Wien, 1/0), Alessandro Schöpf (FC Schalke 04/GER, 10/2);

Sturm: Michael Gregoritsch (Hamburger SV/GER, 1/0), Lukas Hinterseer (FC Ingolstadt 04/GER, 11/0), Marc Janko (FC Basel 1893/CH, 59/28);

Auf Abruf: Daniel Bachmann (Stoke City FC/ENG, 0); Stefan Lainer (FC RB Salzburg, 0), Andreas Lienhart (SCR Altach, 0), Philipp Lienhart (Real Madrid/ESP, 0), Michael Madl (Fulham FC/ENG,0), Andreas Ulmer (FC RB Salzburg, 3/0); Guido Burgstaller (1. FC Nürnberg/GER, 9/0), Florian Grillitsch (SV Werder Bremen/GER, 0), Jakob Jantscher (FC Luzern/CH, 23/1); Deni Alar (SK Sturm Graz/0), Karim Onisiwo (1.FSV Mainz 05/GER, 1/0);