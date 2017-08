Kohlschreiber zum dritten Mal im Kitz- Finale

In seinem dritten Kitz- Finale nach 2012 (Finale) und 2015 (Titel) trifft der Lokalmatador, der seit einigen Jahren in der Gamsstadt residiert, am Samstag (nicht vor 14.00 Uhr) entweder auf Österreichs Aufsteiger Sebastian Ofner oder den Portugiesen Joao Sousa.

Redaktion krone Sport