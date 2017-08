Kohlschreiber gewinnt Kitzbühel- Finale gegen Sousa

Der Deutsche Philipp Kohlschreiber hat am Samstag die Tennis- Generali- Open in Kitzbühel gewonnen. Der Weltranglisten- 47. setzte sich im Finale gegen den Portugiesen Joao Sousa, der zuvor die Österreicher Gerald Melzer und Sebastian Ofner ausgeschaltet hatte, mit 6:3, 6:4 durch und triumphierte damit zum zweiten Mal in seiner Wahlheimat.