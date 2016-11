Köln kassiert in Frankfurt zweite Saisonniederlage

Der 1. FC Köln hat am Samstag in der deutschen Bundesliga die zweite Saisonniederlage einstecken müssen (siehe Video oben). Das Team von Trainer Peter Stöger zog in der zehnten Runde auswärts gegen Eintracht Frankfurt knapp mit 0:1 (0:1) den Kürzeren. Die Kölner fielen dadurch auf den sechsten Tabellenplatz zurück, Frankfurt ist nun punktegleich Siebenter.