Knöchelbruch! Schock um Marcel Hirscher

Das Malheur passierte am Donnerstag gegen zehn Uhr am Ende einer Fahrt mit kurzen Slalomstangen. Wie das Video zeigt, übersah der 28- jährige Salzburger womöglich das letzte Tor ein wenig. Nach dem Einfädler musste Hirscher mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert werden. Im UKH Salzburg wurde dann die Verletzung diagnostiziert - operativer Eingriff sei nach derzeitigem Wissensstand keiner nötig, teilte der ÖSV am Donnerstag in einer Aussendung mit.

Hirscher selbst nahm den Unfall durchaus mit Humor, teilte auf Twitter augenzwinkernd mit: "Time for a break!"

Hirscher war mit Ausnahme eines Kahnbeinbruchs im linken Fuß vor der WM 2011 in Garmisch- Partenkirchen bisher praktisch unverletzt durch die Ski- Karriere gekommen und hatte vergangenen Winter mit dem sechsten Gesamtsieg in Folge Ski- Geschichte geschrieben. Zudem gewann er vergangenen Februar bei der WM in St. Moritz Gold im Slalom und Riesentorlauf sowie Silber in der Kombination. Einzig Olympia- Gold fehlt noch in der so erfolgreichen Karriere von Gesamtweltcup- Rekordsieger Hirscher. Die nächsten Winterspiele finden vom 9. bis 25. Februar 2018 in Südkorea statt.