Knieprobleme! Bangen um ÖFB- Star David Alaba

Topstar David Alaba hat am Mittwoch das erste Training der österreichischen Nationalmannschaft im Teamcamp in Stegersbach verpasst! Der 24- Jährige von Bayern München laboriert eineinhalb Wochen vor dem so wichtigen WM- Qualifikationsspiel in Irland (11. Juni) an Knieproblemen. Laut ÖFB- Angaben habe Alaba einen Stich im Knie verspürt und sei daher im Hotel geblieben.