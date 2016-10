Klemenschits- Abschied: "Tour war wie eine Familie"

Knapp vier Wochen vor ihrem 34. Geburtstag hat Sandra Klemenschits ihre Tennis- Karriere beendet. Die Salzburgerin, deren Schicksal gemeinsam mit dem ihrer Zwillingsschwester Daniela nicht nur auf der WTA- Tour für Schlagzeilen gesorgt hatte, sagte am Mittwochabend nach einem Doppel- Aus in Linz an der Seite der Schweizerin Patty Schnyder dem Sport Adieu.