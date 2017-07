Klare Sache! Hamilton dominiert die Trainings

Bester Red- Bull- Pilot war Max Verstappen (+0,349) als Vierter unmittelbar vor seinem Teamkollegen Daniel Ricciardo (+0,390), der zuletzt den turbulenten WM- Lauf in Baku gewonnen hatte. Kimi Räikkönen (+0,661) folgte im zweiten Ferrari auf Platz sechs.

Inoffizieller Streckenrekord unterboten

Bereits im ersten Training war der inoffizielle Streckenrekord unterboten worden. Hamilton, der vor dem neunten Saisonlauf 14 Zähler hinter Vettel auf Platz zwei der Fahrerwertung liegt, hatte den 4,318 km langen Red- Bull- Ring am Vormittag in 1:05,975 Minuten umrundet. Die bisherige Bestmarke von 1:06,228 Minuten hatte Hamilton im Vorjahr in der zweiten Qualifying- Session aufgestellt.

Gibt’s am Samstag Zeiten um 1:04 Minuten?

Am Nachmittag ging es dann erwartungsgemäß noch schneller her, da die Strecke immer mehr Grip aufbaute und die Piloten auch auf Ultrasoft- Reifen über die Strecke fegten. Der offizielle Rundenrekord steht aber weiter bei 1:08,337 Minuten. Michael Schumacher hatte diesen 2003 im Rennen aufgestellt. Im Qualifying am Samstag erwarten Experten sogar Zeiten um 1:04 Minuten, sofern es trocken bleibt.

Williams- Team kommt nicht auf Touren

Zu den großen Verlierern des Tages zählte dagegen Williams, das zuletzt im Aserbaidschan- Grand- Prix durch den erst 18- jährigen Kanadier Lance Stroll Platz drei erreicht hatte und mit neuen aerodynamischen Teilen zum neunten Saisonrennen angereist war. Stroll, der mit knapp zwei Sekunden Rückstand nicht über Rang 16 hinauskam, klagte aber ebenso wie sein 36- jähriger Teamkollege Felipe Massa (14.) über massive Balance- Probleme sowie "Vibrationen" auf der Hinterachse.

Das Ergebnis des 2. Trainings:

1. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 1:05,483 Minuten

2. Sebastian Vettel (GER) Ferrari +0,147 Sekunden

3. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes +0,216

4. Max Verstappen (NED) Red Bull +0,349

5. Daniel Ricciardo (AUS) Red Bull +0,390

6. Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari +0,661

7. Kevin Magnussen (DEN) Haas +1,108

8. Fernando Alonso (ESP) McLaren- Honda +1,249

9. Nico Hülkenberg (GER) Renault +1,252

10. Romain Grosjean (FRA) Haas +1,280

11. Esteban Ocon (FRA) Force India +1,366

12. Stoffel Vandoorne (BEL) McLaren- Honda +1,376

13. Daniil Kwjat (RUS) Toro Rosso +1,423

14. Felipe Massa (BRA) Williams +1,582

15. Carlos Sainz Jr. (ESP) Toro Rosso +1,617

16. Lance Stroll (CAN) Williams +1,985

17. Sergio Perez (MEX) Force India +2,026

18. Jolyon Palmer (GBR) Renault +2,140

19. Pascal Wehrlein (GER) Sauber +3,299

20. Marcus Ericsson (SWE) Sauber +3,387

Das Ergebnis des 1. Trainings:

1. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 1:05,975 Minuten

2. Max Verstappen (NED) Red Bull +0,190 Sekunden

3. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes +0,370

4. Sebastian Vettel (GER) Ferrari +0,449

5. Daniel Ricciardo (AUS) Red Bull +0,645

6. Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari +0,873

7. Stoffel Vandoorne (BEL) McLaren- Honda +1,308

8. Daniil Kwjat (RUS) Toro Rosso +1,462

9. Fernando Alonso (ESP) McLaren- Honda +1,535

10. Esteban Ocon (FRA) Force India +1,536

11. Felipe Massa (BRA) Williams +1,575

12. Kevin Magnussen (DEN) Haas +1,619

13. Carlos Sainz Jr. (ESP) Toro Rosso +1,658

14. Jolyon Palmer (GBR) Renault +1,674

15. Lance Stroll (CAN) Williams +2,066

16. Romain Grosjean (FRA) Haas +2,099

17. Sergej Sirotkin (RUS) Renault +2,611

18. Alfonso Celis (MEX) Force India +3,305

19. Pascal Wehrlein (GER) Sauber +3,348

20. Marcus Ericsson (SWE) Sauber +4,878