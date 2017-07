Kittel prolongiert mit viertem Tagessieg Topform

In der Gesamtwertung gab es auf der weitestgehend flachen Etappe erwartungsgemäß keine Veränderung an der Spitze. Der britische Leader Chris Froome liegt unverändert 18 Sekunden vor dem Italiener Fabio Aru und 51 Sekunden vor dem Franzosen Romain Bardet.

Anders als zuletzt beim knappen Triumph in Nuits- Saint- George, wo erst das Zielfoto für Gewissheit gesorgt hatte, waren die Konkurrenten wie bei Kittels vorangegangenen Erfolgen in Lüttich und Troyes chancenlos. Kittels Strategie - ganz spät in den Wind - funktionierte wegen seiner Explosivität auch in Bergerac perfekt.

Nach den anspruchsvollen und ereignisreichen Bergetappen am Wochenende, wo mit dem Briten Geraint Thomas und Richie Porte aus Australien zwei Anwärter auf einen Spitzenplatz in der Gesamtwertung nach Stürzen ausgeschieden waren, hatten die Klassementfahrer auf der Flachetappe mit nur zwei Bergwertungen der vierten Kategorie einen geruhsamen Nachmittag. Sie rollten, ebenso wie das österreichische Trio Marco Haller, Michael Gogl und Bernhard Eisel, zeitgleich mit Kittel über den Zielstrich.