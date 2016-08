Kira Grünberg: Wirbel um intime Sex- Fragen

"Ich bin überzeugt, es war Vorbestimmung", schreibt Grünberg in ihrem Buch über ihren den Unfall. "Wäre es nicht an diesem Tag geschehen, dann an einem anderen."

Beim Ö3- Frühstück mit Claudia Stöckl im November 2015 wurde die Tirolerin mit unangenehmen Fragen konfrontiert. Das Gespräch stand zweimal vor dem Abbruch. "Ich fühlte mich in dieser Interview- Situation nicht wohl. Für Stöckl schien es die zentrale Frage zu sein: 'Wie ist das mit dem Sex?' Ich finde, dass dieses Thema genau zwei Menschen zu interessieren hat - meinen Freund und mich."