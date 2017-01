Kerber verpatzt Australian- Open- Generalprobe

Die Tennis- Weltranglistenerste Angelique Kerber ist am Dienstag im Achtelfinale von Sydney ausgeschieden. Die Deutsche unterlag der Russin Darja Kasatkina 6:7 (5), 2:6. In Runde eins dieser Generalprobe für die am Montag beginnenden Australian Open hatte die in Melbourne als Titelverteidigerin antretende Kerber ein Freilos. Vergangene Woche in Brisbane war sie im Viertelfinale ausgeschieden.