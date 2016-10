Kerber und Cibulkova im Halbfinale der WTA- Finals

Die Tennis- Weltranglistenerste Angelique Kerber ist als Gruppenerste in das Halbfinale der WTA- Finals in Singapur eingezogen. Die Deutsche entschied am Donnerstag mit dem 6:3,6:3- Erfolg über die US- Amerikanerin Madison Keys auch ihr drittes und letztes Gruppenspiel für sich. Die Slowakin Dominika Cibulkova, die zuvor 6:3,7:6(5) gegen Simona Halep aus Rumänien gewann, steht ebenfalls im Semifinale.