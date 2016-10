Kerber muss im Halbfinale gegen Radwanska ran

Favoritin Angelique Kerber bestreitet ihr Halbfinale bei den WTA Finals der besten Tennis- Damen des Jahres gegen Agnieszka Radwanska. Die polnische Vorjahressiegerin setzte sich am Freitag in Singapur gegen US- Open- Finalistin Karolina Pliskova aus Tschechien 7:5, 6:3 durch. Die Weltranglisten- Dritte sicherte sich damit Platz zwei in der Weißen Gruppe und das letzte verbliebene Semifinal- Ticket.