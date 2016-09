Kerber erlitt in Wuhan 1. Niederlage als Nummer 1

Nach einem Marathon- Match mit vielen Fehlern und vergebenen Chancen hat die Deutsche Angelique Kerber zum ersten Mal als Nummer eins der Tennis- Welt verloren. Beim topbesetzten WTA- Premier- Turnier im chinesischen Wuhan scheiterte die US- Open- Siegerin am Mittwoch bereits im Achtelfinale nach 3:20 Stunden mit 7:6(10), 5:7, 4:6 an der zweifachen Wimbledon- Siegerin Petra Kvitova aus Tschechien.