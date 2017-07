Keine Strafe für Sebastian Vettel nach Wut- Rempler

Vettel habe die volle Verantwortung für den Vorfall übernommen und sich entschuldigt, gab die FIA am Abend in einer Stellungnahme bekannt. FIA- Präsident Jean Todt habe sich unter diesen Umständen für eine Schließung des Falles entschieden. Vettel kann damit auch am Grand Prix von Österreich am Wochenende in Spielberg teilnehmen.

Der Ferrari- Star war am Sonntag vor einer Woche in Aserbaidschan aus Wut über ein vermeintliches Bremsmanöver von Hamilton hinter dem Safety- Car absichtlich ans linke Vorderrad des Mercedes- Mannes gefahren (siehe Video oben). Die Rennleitung hatte den WM- Spitzenreiter daraufhin mit einer Zehn- Sekunden- Standzeit bestraft.